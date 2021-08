Johan Vásquez se despidió de Pumas: 'Me diste la oportunidad que esperé toda mi vida'

Johan Vásquez se despidió de los Pumas para comenzar su aventura en el futbol europeo con el Genoa de la Serie A y dedicó un emotivo mensaje a la institución que lo formó como profesional.

A través de sus redes sociales, el zaguero agradeció a los Universitarios por haber creido en él con un video en el que recuerda sus mejores momentos con el equipo.

"Gracias Pumas, me diste la oportunidad que espere toda mi vida, creíste y aún sigues creyendo en mí. Por circunstancias de la vida me fui de este club a los 15 años, pero el destino quería que estuviéramos juntos y a los 21 llegue a ponerme una vez más esta playera, más fuerte, más maduro y más listo que nunca para trascender con estos colores", escribió Vásquez en su cuenta de Instagram.

"Hoy después de todo lo que me han dado, me toca despedirme, no sin antes transmitirles qué estoy muy agradecido con todos los que son parte de Pumas, sin ustedes no podría dar este paso", continuó.

