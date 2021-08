Julio González tras triunfo ante NYFC: 'Un resultado así cambia el ánimo; nos servirá en la liga'

Julio González, portero de Pumas, y quien fuera factor fundamental para que los felinos pasaran a la Semifinal de la Leagues Cup, al parar tres penaltis al New York City, reconoció que es un resultado que anima mucho al equipo para ahora tener buenos resultados en la Liga MX.

“Un resultado así cambia el ánimo y nos servirá en la liga, este fue contra un equipo muy bueno y tenemos que demostrar que Pumas tiene que estar arriba. Estoy contento, fue un desahogo para el equipo porque no veníamos jugando bien y hay que ser sinceros, esperemos que este sea un empujón para la liga y el sábado llevarnos los tres puntos”, dijo.

Respecto a la manera en que intimidó a los cobradores del equipo neoyorquino y si es que es algo que aprendió de Alfredo Talavera, Julio dijo que no sólo de él; sin embargo, lo hace a su manera. Además de que recalcó que está consciente de que el arquero titular de Universidad es Talavera.

“Mucho (ha aprendido), no es sólo Talvera, Oswaldo, Marchesin, pero todo a mi estilo, yo soy Julio González, los que me conocen saben que soy buena persona y luego en el partido me enciendo, pero todo dentro de las reglas.

“De Talavera lo he dicho muy claro, es titular y es portero de la Selección, ese es mi objetivo, pero todo a su tiempo”, expresó.