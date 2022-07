Lozano tras derrota ante Pumas: 'Molesto y frustrado conmigo, cuerpo técnico y jugadores'

Necaxa no atraviesa por su mejor momento en este arranque de torneo. Los Rayos volvieron a caer, está vez por la mínima diferencia ante Pumas y el resultado dejó una sensación amarga para el entrenador Jaime Lozano.

"Los goles que nos han hecho han sido a balón parado. Vamos a seguir trabajando porque claramente nos han quitado bastantes puntos. Me voy triste más que por el resultado, generamos pocas ocasiones de gol. Hay molestia y frustración de mi parte, hacia mí, hacia mi cuerpo técnico y mis jugadores", declaró en conferencia.

Sin embargo, el 'Jimmy' considera que no es la peor faceta de su equipo y se mostró optimista con la posibilidad de recomponerse en las próximas jornadas, ya que además cuenta con un equipo mucho más completo desde su perspectiva.

"Me han tocado vivir cosas mucho peores. Dos derrotas y una victoria no es lo que esperábamos a estas alturas, pero no creo que sea el peor momento. Tenemos un equipo mucho más completo, creo que tenemos la posibilidad de hacer más variantes", manifestó.

