Necaxa: Profe Cruz calificó de "amargo" el empate contra Pachuca

José Guadalupe Cruz destacó el momento que atraviesa su guardameta Luis Malagón a quién lo calificó como “determinante” por su rendimiento que le ha permitido al Necaxa el poder seguir cosechando puntos en el torneo, aunque lamentó que a la ofensiva no se haya podido concretar el triunfo frente a Pachuca.

“Malagón atraviesa un extraordinario momento, ha sido determinante y hoy ha sido factor para el empate con sus intervenciones. Tenemos claro que hemos buscado y propiciado algunas ocasiones de gol para irnos con tres y quedamos 2-2. No nos queda espacio ni margen para lamentaciones, tenemos el domingo una visita a Torreón y vamos a seguir confiando en nuestro equipo”, declaró el técnico de los hidrocálidos.

El ‘Profe’ calificó de “amargo” el resultado contra Pachuca por el funcionamiento que mostró el equipo de Aguascalientes, por lo que el entrenador admitió que se queda tranquilo por lo mostrado por sus futbolistas.

“La realidad es que hubo mejorías en todas las líneas, quedamos convencidos de que podíamos quedarnos con el triunfo y sabe amargo el empate. Desde la alineación estaba muy claro. Habla de lo que pretendíamos que era ganar.

“Es cuestión de paciencia, de no desistir, el equipo tiene compromiso, Aprendimos la lección de que no se puede con falta de actitud y hoy el equipo tuvo demasiados ingredientes que me dejan tranquilo, pero no satisfecho”, concluyó Cruz.

