América sufrió el mismo problema que Pachuca en Final del 2007: Tuzos sacó ventaja del calendario

Pachuca no clasificó de forma directa a la Liguilla y se ve obligado a jugar las Semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf vs América y el Play In vs Pumas con tan solo 48 horas de diferencia, lo que causó bastantes molestias dentro de los Tuzos.

Esta situación no es nada nuevo en el futbol mexicano, pues a lo largo de la historia este dilema ya se ha visto en la Liga MX, tal y como le sucedió al América en la Final del Clausura 2007, donde se vio obligado pelear el título precisamente vs Pachuca, con un con solo un día de descanso.

Entre los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y la Final de la Liga MX, las Águilas disputaron tres partidos en cinco días y esto le costó ser eliminados del torneo continental y perder el campeonato a manos de los Tuzos.

Calendario del América.

Miércoles 23 de mayo, Brasil: Santos 2-1 América

Viernes 25 de mayo, México: América 1-2 Pachuca

Domingo 27 de mayo, México: Pachuca 1-1 América

17 años después, Pachuca se ha quejado públicamente de ser afectados por calendarización de la Liga MX, pero en su momento los Tuzos se vieron beneficiados de este error y le valió para alcanzar su quinto título en el futbol mexicano.