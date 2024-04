Preparador físico de Pachuca se queja de calendario apretado: "No tenemos la culpa"

Imposible jugar martes, jueves y domingo.

Como profesionales y científicos del deporte no deberíamos arriesgar a nuestros jugadores desde su salud.

No tenemos la culpa del calendario .

No nos puede un calendario quitarnos esa posibilidad, para eso están nuestros rivales.

— Rubens L.Valenzuela (@proferubens) April 28, 2024