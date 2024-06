Julián Quiñones dedica emotiva carta al América como despedida

Tal y como se adelantó en RÉCORD, la salida de Julián Quiñones del América estaba cerrada desde hace varias semanas y luego de que las Águilas lo hicieran oficial a través de sus redes sociales, el delantero naturalizado mexicano dedicó unas palabras al club y a la afición en una carta de despedida.

Quiñones menciona que se va feliz y tranquilo por los logros obtenidos con el Club América en los dos torneos que defendió sus colores, además de agradecer a compañeros y la afición que siempre lo alentó, pero también a la que lo criticó pues le sirvió para aumentar su nivel.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también por qué me impulsaban mucho más a seguir trabajando más fuerte. A mis compañeros muchas gracias por esa linda familia que construimos día a día. Por qué no es fácil estar en el equipo más grande de México y con grandes jugadores y mantener un vestidor tan unido mis respeto y admiración a todos”

Compañeros del vestidor en América como Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Israel Reyes y Brian Rodríguez, entre otros, le agradecieron y desearon lo mejor a Julián Quiñones en esta nueva etapa en su carrera, donde se convertirá en el delantero estrella del Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

