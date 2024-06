Rodolfo Cota sobre rumores que lo colocan en América: “Yo me debo a León, tengo contrato con ellos”

Luego de que en días pasados se filtrara información que colocaba a Rodolfo Cota como nuevo portero del América, el guardameta mexicano rompió el silencio sobre esta situación y más allá de confirma el fichaje, pidió respeto para el Club León, pues tiene contrato vigente con La Fiera.

El arquero mexicano de 36 años de edad mencionó que a pesar de los rumores no se puede adelantar nada sobre el rumbo que tomará su carrera, pues al día de hoy se debe a los Esmeraldas y está en completa disposición de Jorge Bava, entrenador del León.

“La realidad es que en estos momentos yo me debo al Club León, porque tengo contrato con ellos. No puedo hablar más de la realidad de lo que es, hasta el día de hoy yo estoy acá, pertenezco acá y estoy a órdenes del club, así que, por respeto a ellos, porque todavía soy parte de esta gran institución no hay mucho qué hablar y tampoco se puede adelantar nada por respeto a la institución”, mencionó Cota en conferencia de prensa.

En evento de porteros @RinatOficial , @RodolfoCota_ señaló que aún no puede hablar sobre su el futuro con @ClubAmerica @FOXSportsMX pic.twitter.com/rs3TTJKXn5 — Paco Montes (@PacoMontesLA) June 16, 2024

Además de dejar en incógnita su futuro, Rodolfo Cota tampoco quiso contestar sobre lo que representaría jugar para el América teniendo pasado en Chivas, pues a pesar de que dejó de jugar para el Guadalajara hace ya seis años, aún hay bastantes aficionados del Rebaño que lo tienen como una figura del club.

A pesar de las declaraciones de Rodolfo Cota, todo apunta a que sí se convertiría en nuevo portero del Club América en los próximos días y ante la lesión de Luis Ángel Malagón, Cota podría tener su primer partido por un título con las Águilas el próximo 30 de junio por la Supercopa, enfrentando a Tigres en territorio de los Estados Unidos.

