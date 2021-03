Roger Martínez: 'Siempre he estado contento en América; no tengo la cabeza en Europa'

Después de todo lo que se habló de Roger Martínez, el atacante colombiano parece estar más firme que nunca en el Nido y con goles y cumplidoras actuaciones en los minutos que le ha tocado estar en la cancha se ha ganado la confianza de Santiago Solari, razón por la cual su deseo de volver al futbol de Europa por ahora puede esperar ya que su objetivo es conseguir logros con la camiseta del América.

“Yo no tengo la cabeza en eso (Europa) estoy en un club en donde todos los futbolistas deben de estar contentos y yo siempre lo he estado, se han dicho muchas cosas que no son ciertas porque yo nunca dije que estaba mal aquí o que me quería ir, mi pensamiento siempre ha estado en América, el club más grande México”, confirmó en conferencia de prensa.

“Sinceramente siento que cualquier futbolista estaría feliz aquí y yo me siento muy bien, tengo mi cabeza acá para tratar de ayudar a mis compañeros y a mi equipo para que la afición siempre trate de estar contenta y quiero cosas grandes en el América”, agregó el colombiano.

Respecto a las declaraciones que dio Santiago Baños, presidente del club, en donde afirmó que la etapa de Roger en el América había llegado a su fin, el delantero azulcrema aseguró que lo único que le importa es trabajar y no escuchar lo que se habla fuera de la cancha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO NACIONAL: CHIVAS CONFIRMÓ ASISTENCIA DE PÚBLICO PARA RECIBIR AL AMÉRICA

“El futbolista siempre tiene que mantenerse trabajando y siempre tiene que dar el máximo en los entrenamientos y estar preparado trabajando siempre, eso es lo que yo hago y hacía anteriormente sin importar muchas cosas que se digan afuera, la verdad es que mi cabeza siempre ha estado en trabajar y esperar los momentos y ahora que tengo la oportunidad de jugar estoy muy contento”, finalizó Roger Martínez.