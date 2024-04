¡Violencia en el Estadio Azteca! Aficionado es brutalmente golpeado tras el América vs Toluca

Una vez más se hizo presente la violencia en la Liga MX, en esta ocasión fue en el Estadio Azteca al termino del encuentro entre América y Toluca, donde lamentablemente un aficionado de las águilas fue golpeado en el momento en el que se encontraba abandonando el inmueble y quedó inconsciente en la explanada.

Una aficionada del América relata como su pareja fue brutalmente golpeado por aficionados del Toluca y da detalles de como fue que lo agredieron brutalmente sin que ninguna autoridad dentro del inmueble hiciera algo para impedir este lamentable suceso.

“Me pegaron a mi y el les dijo que no me golpearan, él quiso bajar hacia el baño y le aventaron una patada, el no metió las manos y se fue de boca y cayó noqueado, un chavo bajo y le dio una patada en la cabeza, llegue yo y lo aventé (al agresor) porque quería ver que estuviera bien (la victima) y se echó a correr para arriba”, relató la aficionada del América.

En el video se logra ver como el aficionado se encuentra ensangrentado en el suelo e inconsciente a la espera de los servicios médicos llegue a atenderlo, mientras su novia con desesperación se encuentra hablando por teléfono solicitando una ambulancia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡GOL DE RÉCORD! TIGRES MARCÓ EL GOL MÁS TEMPRANERO EN LA HISTORIA DEL CLÁSICO REGIO

Hasta el momento la Liga MX, el Club América y el Estadio Azteca no han dado ningún tipo de comunicado al respecto de lo sucedido y se desconoce el estado de salud del aficionado.