Carlos Hermosillo sobre la segunda etapa de Chicharito con Chivas: “Un ridículo y una tontería”

Desde el momento en el que se anunció el regreso de Javier Hernández a las Chivas el fichaje ha estado lleno de criticas y debido a los números que ha entregado Chicharito en esta segunda etapa con el Guadalajara, estas han ido creciendo.

Carlos Hermosillo, analista de Fox Sports, señala que sigue sin comprender la contratación de Javier Hernández en este momento de su carrera, pues debido a la grave lesión como la que tenía antes de fichar con Chivas, cataloga su fichaje como una tontería.

'A MÍ ME PARECE RIDÍCULO POR PARTE DE CHICHARO VENIR A MÉXICO CON UNA LESIÓN DE NUEVE MESES' @CHermosillo27 lanza fuerte opinión sobre Javier Hernández. También señala una falta de cercanía de Chicharito con los demás.#LUP pic.twitter.com/AyobRf5cIj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 15, 2024

“Yo he dicho lo que es; me parece un ridículo y una tontería por parte de un jugador que ya logró todo en Europa, venir a México con una lesión de nueve meses, sin actividad y donde va a pasar esto”, declaró Carlos Hermosillo en La Última Palabra.

Por otro lado Hermosillo señaló que el mal rendimiento que ha tenido Chicharito con Chivas en gran parte se debe al largo tiempo de inactividad por la lesión y pese a eso, tiene buenos movimientos en los partidos, pero Guadalajara genera pocas oportunidades para el delantero mexicano.

“Es parte de la descompensación de no haber estado activo meses… Yo no digo porque sea malo o bueno, es un jugador que tiene grandes movimientos en la cancha. Si lo entienden puede hacer gol, pero Chivas no genera”, concluyó Hermosillo.

