¡Puebla bateó a Chicharito! Chelís reveló que pudo fichar a Javier Hernández en La Franja

La historia de Javier "Chicharito" Hernández, uno de los futbolistas más exitosos de México, pudo haber sido muy diferente. Recientemente, José Luis Sánchez Solá, "Chelís", reveló que tuvo la oportunidad de contar con el delantero en Puebla, pero decidió rechazar la oferta.

En 2007, apenas un año después del debut de Hernández con las Chivas, la directiva del Rebaño Sagrado buscaba ceder al joven atacante a otro equipo para que tuviera más minutos de juego y desarrollara su talento. Fue en ese momento cuando el nombre de Chicharito llegó a la mesa del Puebla, entonces dirigido por Chelís. Sin embargo, el estratega tomó la decisión de no aceptar al futuro goleador.

"Esto es en el 2007, estaba la regla del menor, tenías que cumplir ciertos minutos con un menor de edad y al señor 'Chícharo' no lo querían en Chivas y se lo ofrecieron, o lo pidió Emilio Maurer a la directiva de Chivas y a mí me lo ofreció, yo no lo quise en ese año porque yo tenía jóvenes que habían ascendido que eran de la misma edad del 'Chícharo' y que eran los que me iban a cumplir, y me cumplieron", explicó Chelís en entrevista para el pódcast el Reportero con Yosgart Gutiérrez.

El entonces técnico del Puebla tenía claro que prefería dar continuidad a los jóvenes que habían sido parte del equipo durante su ascenso a Primera División. La confianza que depositó en sus jugadores fue tal, que decidió no incorporar a Hernández, quien en ese momento no contaba con el respaldo necesario en Chivas y estaba incluso considerando retirarse.

"En un momento dado, él se iba a retirar, al final de cuentas no se retiró y en el 2010 destacó y lo vendieron al United, y la demás historia la sabemos todos, pero la otra parte era que pudo haber recalado en el Puebla en el 2007 y yo no lo acepté por darle lugar a los jóvenes que venían empujando del Puebla desde el ascenso", agregó Chelís, quien ahora es analista en ESPN.

