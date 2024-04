‘Chicharito’ Hernández fuera de la convocatoria de Chivas por segunda semana consecutiva

Después de que Javier ‘Chicharito’ Hernández se perdió los encuentros ante Monterrey y Pachuca en las últimas tres fechas, el delantero de Chivas nuevamente quedó fuera de la convocatoria de Fernando Gago por lo que se perderá el duelo ante Querétaro.

‘CH14’ no fue convocado para el duelo de este sábado, luego de que continuaron las molestias musculares, ya que inició los trabajos está semana y fue el jueves cuando se presentaron de nueva cuenta las molestias, motivo por el que, al no estar en óptimas condiciones, Fernando Gago y el cuerpo médico del Guadalajara determinó no convocarlo para el duelo ante Gallos Blancos.

Con la ausencia de Javier Hernández para el partido de este sábado, será el segundo partido consecutivo que se pierde en el presente torneo, de igual manera será el cuarto juego desde su debut en el que no es convocado por Fernando Gago, en tres de ellas por molestias musculares y otra por mal estar estomacal.

Otro de los ausentes para la convocatoria de este sábado es Mateo Chávez, quien no ha sido llamado por Fernando Gago desde la fecha 12 ante América, duelo que fue su último juego con el primer equipo. Además entre las novedades está el regreso de Ariel Castro a la convocatoria con el primer equipo, está será la segunda convocatoria del canterano Rojiblanco en Liga MX

Los 23 rojiblancos que enfrentarán a Gallos:

- Porteros: Raúl Rangel y Oscar Whalley.

- Defensas: Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Jesús Sánchez, Gilberto Chiquete, José Castillo, Alan Mozo.

- Mediocampistas: Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Rubén González, Yael Padilla, Ariel Castro, Eduardo Torres.

- Atacantes: Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Carlos Cisneros, Cade Cowell, José Juan Macías, Pável Pérez, Isaac Brizuela.