'Seguro a Messi le causaron gracia los abucheos en Monterrey', revelan desde Argentina

Casi una semana después de la eliminación del Inter de Miami a manos de los Rayados de Monterrey, la polémica que envolvió esta serie sigue dando de que hablar. En exclusiva para Récord, Darío Zenz, periodista de Fox Sports Argentina, nos compartió que los abucheos y burlas por parte de la afición regiomontana a Lionel Messi, seguramente le causaron gracia y nada más.

“La verdad que no vi todas las imágenes, pero las que llegaron, a mí un poco me causa gracia, porque creo que a Messi mismo le causa gracia, porque el tipo ganó todo. Y me parece que la bronca va de los hinchas de México obviamente, porque también fue una rivalidad histórica y siempre terminó llevándose la buena Messi. Cuando pasa eso, el chiste fácil es, y sí, ¿qué querés? Si lo viene de arruinar hace cinco mundiales, viene ganándole cada vez que se enfrentan”, comentó Darío.

El periodista argentino compartió con nosotros que este tipo de burlas por parte de los aficionados de Rayados hacia el astro argentino, deberían tomarse únicamente desde el lado humorístico, y que entiende que estas acciones van más por la rivalidad que existe entre ambos países, no precisamente contra Leo.

“Me parece que va de vuelta por el lado más humorístico. Creo que nadie se lo toma a mal por esto mismo, que la rivalidad con México viene siendo hace muchos años. Y me parece que es una rivalidad también que se sostiene un poco más desde esa pica y no tanto de lo futbolístico, porque distinto sería si fuera Brasil, que un partido te gana, otro no. México lamentablemente, Argentina, no nos podemos igualar futbolísticamente, sería buenísimo. La verdad, imagínate esta pica futbolísticamente, sería más competitivo el partido y México también ganara… Por eso lo tomo solamente como eso, como una burla y como un show”, agregó.

