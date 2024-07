‘Chicharito’ Hernández libra lesión de gravedad: “Si me volvía a lastimar de esa manera, me retiro”

A días de que comience oficialmente la temporada para Chivas, el delantero mexicano Javier Hernández, confesó a sus seguidores porque se perdió algunos partidos de la pretemporada con el equipo y señaló que estuvo cerca de sufrir una lesión de gravedad que lo pudo dejar fuera lo que resta del año.

Hernández señala que durante un entrenamiento un compañero suyo (sin especificar nombre) hizo una fuerte barrida que lo lesionó y los exámenes médicos arrojaron un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda, pero el propio Javier confiesa que pudo ser mucho peor.

"Creo que esquivamos una bala muy dura, me pudo haber roto el ligamento cruzado de la otra rodilla por una barrida sin intención, fue un accidente, pero casi me rompe el ligamento, afortunadamente fue un esguince”, declaró Javier Hernández.

Hay que recordar que Javier Hernández se rompió los ligamentos de la rodilla derecha durante el 2023 cuando aun pertenecía al LA Galaxy y llegó a Chivas todavía lesionado y en procesos de recuperación, por lo que lesionarse nuevamente de gravedad un de las rodillas hubiera sido fatal.

"Afortunadamente por ese trabajo que hago, ayudó a que mis caderas se movieran de cierta manera para que se me salvara la rodilla, si me volvía a lastimar la rodilla de esa manera, me retiro", sentenció Javier

