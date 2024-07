Carlos Salcedo recibe permiso especial de Cruz Azul; está fuera del país

Carlos Salcedo cuenta con permiso especial para no presentarse al club. Y es que la directiva le otorgó esta autorización por un tiempo determinado para que pueda resolver cuestiones personales.

“Se dieron tiempo ambas partes para que solucionara sus temas, hay un tiempo definido”, dijo a RÉCORD una fuente cercana al jugador.

La fuente no quiso revelar el tiempo estimado, pero hasta el momento Cruz Azul no ha rescindido el contrato del jugador, además no le están pagando su sueldo.

Actualmente el Titán se encuentra fuera de México y se estima que su tema se alargue unas semanas más.

Cabe señalar que Carlos Salcedo también tuvo una situación familiar con su suegro, y la directiva también lo apoyó y le dio días para que pudiera solucionarlo.

