Carlos Salcedo rompe en llanto luego de que Cruz Azul avanzó a la Final

Este domingo la Máquina Celeste de la Cruz Azul eliminó a Rayados de Monterrey y avanzó a la Final del Clausura 2024, donde se enfrentará a las Águilas del América en una reedición de la Final del Clausura 2013.

Luego del silbatazo final, la emoción inundó todo el Estadio de la Ciudad de los Deportes e invadió a los jugadores y cuerpo técnico del equipo que avanzó a la Gran Final, entre ellos, a Carlos Salcedo.

El defensa central mexicano explotó en llanto tras asegurar el pase a la Final, entendiendo que Salcedo sufrió durante su llegada al equipo de La Noria, llegando a no entrar en los planes de la directiva ni del cuerpo técnico celeste.

Salcedo público mensaje en sus redes sociales

El defensa central publicó un mensaje en su perfil de Instagram dedicado para los aficionados celestes, esto, después de su reacción luego de que Cruz Azul aseguró su lugar en la Final del Clausura 2024.

"...Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier a otro, decidí triunfar… decidí no esperar las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y que en estas, está la única y mejor forma de superarnos.

Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar, descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o perdiera; ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.

Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamar a alguien “Amigo”. Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás.

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. #CS3 #GMJJ #UnaFinalMas (GRACIAS A LOS QUE SIEMPRE ESTÁN “FIEL A LOS MÍOS” y que HUEVOS DE CADA UNO DE MIS COMPAÑEROS 180+) LOS AMO", publicó Salcedo en su Instagram.

