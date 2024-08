Rotondi decide renovar con Cruz Azul gracias al apoyo que recibió tras su error en la Final

Carlos Rodolfo Rotondi se ha vuelto una pieza clave en el Cruz Azul dirigido por Martín Anselmi, pero para mala fortuna del argentino, fue un error suyo el que le costó el título a La Máquina en la última Final ante el América, pese a esto, Rotondi sintió el apoyo de la afición y eso lo motivo a seguir en la institución.

Luego del duro golpe de la Final, la directiva de Cruz Azul decidió ofrecer una extensión de contrato a Rotondi, quien firmó su nuevo contrato hace un par de semanas que lo liga a La Máquina hasta el 2028.

“He sentido mucho el cariño de la gente, cómo me apoya, incluso después de lo que pasó en la Final, sentí un apoyo increíble. Eso es lo que me da ganas de seguir, de continuar, extender el vínculo (contrato) y de seguir muchos años más acá porque realmente hoy me siento feliz”, declaró Rotondi en entrevista para TUDN.

De igual forma el futbolista argentino no quita el dedo del renglón de poder levantar un campeonato con Cruz Azul y gracias al cuerpo técnico y plantilla que tienen en este momento, siente que la gloria les puede llegar pronto.

“Es un sueño desde que llegué, quiero salir campeón. Estuvimos cerca, pero tengo fe de que va a llegar, de que tenemos un gran plantel, un cuerpo técnico excelente. Vamos todos tirando para para poder conseguir ese sueño”, declaró.

