¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3 del Clausura 2025?

Ha terminado la segunda fecha del campeonato mexicano, la número 2 ha dejado como líder en solitario a los Tigres quienes arrancaron con dos victorias, visitando al Atlético San Luis y la más reciente a Mazatlán.

Por otro lado, América sacó un punto en casa ante los Xolos de Tijuana, firmando el segundo juego de la Sub 23 de Diego Cervantes para cosechar cuatro unidades y para la tercera fecha se espera debute el primer equipo con André Jardine en el banquillo.

Xolos de Tijuana ante América l CRÉDITO X:LigaBBVAMX

Una de las sorpresas ha sido la derrota de Cruz Azul en su visita al FC Juárez, La Máquina no pudo contar todavía con Luka Romero quien no fue registrado hasta principios de esta semana.

La Jornada 3 del Clausura 2025 arrancará en el Alfonso Lastras cuando Atlético San Luis reciba al Necaxa el 24 de enero, ese mismo día Mazatlán le hará los honores al Toluca y Tijuana al Querétaro.

Cruz Azul l CRÉDITO X:LigaBBVAMX

Para el siguiente día, se continúa con la fecha en el Nou Camp con el estreno de James Rodríguez en casa con León recibiendo a FC Juárez y en simultáneo Cruz Azul hará lo propio ante Puebla.

En uno de los partidos más atractivos serán el Santos vs América desde Torreón y el Chivas recibiendo a los Tigres de Paunovic.

Jornada 3 del Clausura 2025



24 de enero

Atlético San Luis vs Necaxa l 19:00 hrs l ESPN y Disney+

Mazatlán vs Toluca l 21:00 hrs l TV Azteca

Tijuana vs Querétaro l 21:00 hrs l Caliente TV

25 de enero

León vs Juárez l 17:00 hrs l Tubi

Cruz Azul vs Puebla l 17:00 hrs l Televisa, TUDN, ViX

Santos vs América l 19:05 hrs l Televisa, TUDN, ViX

Guadalajara vs Tigres l 19:05 hrs l Amazon Prime

Rayados vs Pachuca l 21:05 l Televisa, TUDN, ViX

26 de enero

Pumas vs Atlas l 12:00 hrs l Televisa, TUDN, ViX

