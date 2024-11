Ticketmaster madruga a Liga MX: Anuncia fecha y hora del América vs Toluca

Ticketmaster nuevamente madrugó a la Liga MX, la boletera no pierde el tiempo y confirmó sin querer fecha y hora del duelo de Ida de los Cuartos de Final entre América y Toluca a disputarse en Ciudad de los Deportes.

¡OFICIAL! Es de nuestro agrado informarles que quedaron definidos todos los duelos de cuartos de final del #Apertura2024. Hagan sus pronósticos y que gane el mejor. pic.twitter.com/WwHPAL0KAN — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 25, 2024

A través de su página de venta, anunciaron la venta de boletaje misma en que filtraron la fecha la cual será el miércoles a las 21:00 horas.

Cabe mencionar, que la misma página reveló recientemente la misma situación del partido de Cruz Azul para el juego de Vuelta, esto sin aún haberse conocido el resultado entre Tijuana y Atlas, que finalmente se decretó a los Xolos como rival.

Esta se disputará el próximo sábado 30 de noviembre a las 17:00 horas en el mismo inmueble que este miércoles entre Águilas y Escarlatas.

Cabe resaltar, que por lo menos dos juegos ya se tiene fecha y hora en los Cuartos de Final, esto a la espera del anuncio oficial de la Liga MX que lo hará a la brevedad.

La Liguilla del Apertura 2024 tendrá los cruces: Cruz Azul (1) vs (8) Tijuana, Toluca (2) vs (7) América, Tigres (3) vs (6) Atlético San Luis y Pumas (4) vs (5) Rayados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ APUNTA A VOLVER A LAS CANCHAS FRENTE AL MANCHESTER CITY