Gustavo Lema tras la derrota ante Tigres: “Somos Pumas y con esto no alcanza”

Molestos tras la derrota. Luego de perder 1-3 ante Tigres, Gustavo Lema aseguró que está enojado por el resultado y señaló que debido a la exigencia de Pumas, los recientes resultados no alcanzan. Sin embargo, está consciente de que aún quedan 11 jornadas del Apertura 2024, por lo que buscará mejorar y pelear por los puestos de arriba.

Luego de su actividad en Leagues Cup, los Felinos suman dos derrotas en liga ante Atlas y Tigres. Ante esto, han bajado a la novena posición, algo que no le preocupa a Gustavo Lema, pues reiteró que están a solo seis puntos del líder Cruz Azul y señaló que nada está definido.

“Somos Pumas y con esto no alcanza. Hoy era un partido totalmente controlado, no habían tenido ni aproximaciones. Hay que seguir trabajando, tenemos jugadores, tenemos plantel. No hay excusas, tenemos plantel para estar más arriba y estamos a seis puntos del líder, no creo que ya le hayan dado la copa a Cruz Azul”, expresó el estratega.

Asimismo, luego de que parte de la afición exigiera su salida del equipo, Gustavo está consciente de que la fanaticada quiere el título. Por lo tanto, aseguró que tienen plantel para pelear por el campeonato, pero mencionó que es un proceso que aún puede mejorar.

“A la afición hay que darle resultados. La afición lo que pide es que traigamos la copa mañana. Estamos armando un equipo interesante para darle a la gente lo que quiere, pero es un proceso. Yo estoy más enojado que nadie, pero lo único que queda es trabajar más. Es un plantel con m un has características para pelear arriba”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR: VELJKO PAUNOVIC TRAS VICTORIA DE TIGRES ANTE PUMAS: 'ESTOY ORGULLOSO DEL EQUIPO'