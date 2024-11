A 15 años de la muerte de Antonio De Nigris, Aldo recuerda la partida de su hermano

15 de noviembre del 2009 fue una fecha que paralizó a todo el fútbol mexicano al darse a conocer la sorpresiva muerte de Antonio De Nigris, uno de los jugadores nacionales más destacados de los últimos años y 15 años después, su hermano Aldo De Nigris, recuerda su partida y el emblemático gol que marcó al América después de ese trágico suceso.

En entrevista para ESPN, Aldo De Nigris recordó como tan solo 7 días después del fallecimiento de Antonio, se visitó con la camiseta de Rayados para disputar la Liguilla del Apertura 2009 y como fue ese gol ante América en la Ida de los Cuartos de Final, una de las anotaciones de mayor peso emocional en su carrera.

“El estadio estaba muy callado, silencio, como si estuviera respetando la partida de Toño y que se da el gol, explota la gente, toca que soy yo, se dan todas las coincidencias, recuerdo que salgo de cambio y me destrozo emocionalmente en la banca y me doy cuenta de lo que realmente estaba viviendo, el futbol, siempre lo he dicho, que me salvó y me hizo tener un mejor duelo y puse toda mi energía en representar bien a Antonio, siento que se metió dentro de mi para destacar en esa liguilla”

Aquella Liguilla terminaría con el título para Rayados de Monterrey, con un Aldo De Nigris que inspirado en la memoria de su hermano Aldo, terminaría marcado cuatro goles y aportando una asistencia en uno de los momentos deportivos más altos de su carrera, pero a la par uno de los más complicados en el tema personal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUILLERMO OCHOA CON POSIBILIDADES DE VOLVER A LA PORTERÍA DE LA SELECCIÓN MEXICANA