Futbolistas y profesionistas, el fruto que ha entregado Colegio Orlegi en los canteranos del Atlas

Víctor Hugo Ríos y Eduardo Moreno son dos canteranos del Atlas que recientemente se graduaron en la Licenciatura en Contaduría y Finanzas y Administración de Empresas respectivamente, esto con la formación de Colegio Orlegi, convirtiéndose en los primeros futbolistas en concluir sus estudios universitarios, a la par que se desempeñan como futbolistas en la institución Rojinegra.

Colegio Orlegi, es un proyecto el cual les otorga la oportunidad a los futbolistas de desarrollarse dentro y fuera de la cancha para concluir sus estudios universitarios, mismos que ayudarán a los futbolistas profesionales, enfrentar la vida fuera de la cancha en la actualidad.

El juvenil Víctor Hugo Ríos egresó de la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, actualmente tiene actividad con el primer equipo y destacó que fue un orgullo pertenecer al proyecto que le apoyó a terminar su carrera, destacando que fue algo complicado; sin embargo, gracias al apoyo de directiva, cuerpo técnico y profesores logró cristalizar su meta profesional.

"Pues la verdad, pues para mí es algo emotivo ser uno de los primeros en graduarme de una carrera, ya que somos un ejemplo, mi amigo Eduardo y yo, para las demás generaciones que quieran o no, pues es muy importante, aparte de lo futbolístico, seguir teniendo otra carrera por si el futbol no da o llegas a pasarte una situación, tengas una segunda opción disponible.

"Mira, la verdad, siempre todos me apoyaron, estoy sincero, maestros, coordinadores, amigos, siempre me apoyaron y la verdad, pues a veces estaba medio complicado en los horarios, de que jugábamos un miércoles y yo tenía clase el martes, pues la verdad, mis amigos y mis maestros se tomaban el tiempo de avisarme de, no, estos trabajos y así, pues ya yo los podía hacer en mis tiempos libres y es por eso que gran parte estoy agradecido con ellos por ayudarme en esa parte de que a veces no tenía tiempo y me ayudaban", señaló Ríos.

Por su parte, Eduardo Moreno jugador de la Sub 23, terminó sus estudios como Licenciado en Administración de Empresas, asegurando tendrá un respaldo más allá del futbol en el aspecto profesional, esto gracias a Colegio Orlegi generó un impacto positivo en su familia al conseguir que su canterano se convierta en el primer profesionista en su familia.

"De que no solamente es el futbol, también es el estudiar, porque es una parte importante, ya que no solo dependes del futbol, pues siento yo que para todo hay tiempo y se hace un espacio para ciertas cosas. Y eso es lo que ayuda a entregar el trabajo o hacer el examen.

"Aquí en Atlas siempre la gente de arriba te pide que tengas estudios regularmente. Estás estudiando, salgas. Ahorita estoy estudiando el inglés y eso es lo que tienen aquí. Sí, fui el primero que lo cumplió y pues, están muy contentos mis papás. Toda mi familia, todo en general, están muy contentos porque fui el único que sobresalió en el estudio", agregó Moreno.

Al final, Víctor Ríos agradeció el apoyo de Colegio Orlegi, después de que tanto a él como su compañero lograron cumplir su sueño y el de su familia a la par de su desarrollo como futbolistas profesionales.

"Primero que nada, pues agradecerles porque, quieras o no, ellos me otorgaron la secundaria y la preparatoria y también me impulsaron a estudiar, otros, aparte de mi familia, fue el Colegio Orlegi que me dio opciones para estudiar y se los agradezco, y pues no, agradecer, agradecer y espero que sigan apoyando a todos los jóvenes que ahorita están en básicas, que los sigan apoyando, que se puede estudiar y practicar futbol sin problema", concluyó.

