Álvaro Fidalgo aliviado tras finalmente ser campeón de Liga: 'Fueron tres años de comer mucha mie**'

Álvaro Fidalgo por fin es Campeón con América. Y es que después de tanto tiempo y tantos momentos amargos con la escuadra azulcrema, el jugador español describió brevemente cómo se siente con el título, y reiteró que con el Campeonato se borran todas las amarguras que ha vivido.

"No me lo creo, son tres años de comer mucha mierda y me habían dicho que ganar con América se siente increíble", expresó tras vencer a Tigres en tiempos extra.

"Todos lo merecíamos, afición, directiva, jugadores; es increíble Gracias de corazón, y no tengo nada más que decir", dijo a TUDN.

Fidalgo llegó al América para el Torneo Guard1anes 2021 cuando las Águilas eran dirigidas por Santiago Solari y desde entonces se comenzó a ganar un lugar, hasta que ahora se convirtió en titular indiscutible.

