Andrés Guardado habló sobre su debut con el Escorpión Dorado: "Yo me beneficié de la 20/11"

Este miércoles, en el canal de YouTube de El Escorpión Dorado, se estrenó una entrevista con el jugador del Club León y ex capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, quien, entre otras cosas, contó cómo fue su debut con Atlas gracias a la regla 20/11.

Andrés Guardado, que regresó a la Liga MX después de estar 17 temporadas jugando en Europa, habló con el Escorpión de su debut gracias a la regla de menores y, de paso, recordó a sus compañeros que salieron gracias a la 20/11.

"Yo me beneficié de la regla 20/11 que existía en mi época, que en teoría va a regresar este tipo de reglas, están viendo que la cosa va mal, y salimos un montón de chavos en esa época, a mí me benefició, yo debuté y me fue bien, debutó Héctor Moreno, Efraín Juárez, Pablo Barrera y el 'Pato' Araujo", comentó Guardado.

Además de esto, que fue antes de que se hiciera oficial el regreso de la regla 20/11, 'El Principito' habló sobre la nueva estructura del futbol mexicano, y de la razón por la cual él cree que le fue mal al Tri en Qatar 2022.

"Para mí el futbol mexicano está en crisis desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que lo escondíamos porque calificábamos en los Mundiales, pero ¿Hace cuanto que están con lo de los extranjeros?, ¿Hace cuanto que se quitó la regla de los jóvenes?, no sé cuantos años lleve lo del ascenso y descenso, hay cosas que te formaban, ahora la sub-23 juega en el campo de entrenamiento sin gente, hoy en día no preparan para la presión", aseguró Andrés.

