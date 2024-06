Liga MX confirma qué no volverá a Copa Libertadores: "No nos han dejado"

Este miércoles, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, se dio a conocer la nueva estructura del balompié azteca de cara al 2030, donde, entre otras cosas, se trataron puntos muy importantes en pro de la Liga MX y de la Selección.

Uno de los puntos que se trató fue cómo va a quedar la estructura de las divisiones inferiores a la Liga MX, esto, como parte central del desarrollo de jugadores, asegurando que, para pensar en un ascenso y descenso, primero hay que estructurar todo lo demás, algo que causó revuelo en redes sociales.

Una de las cuestiones que los cibernautas sacaron a la conversación fue el regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores, tema que el equipo de comunicación de la Liga se dio el tiempo a responder para aclarar por qué los equipos de nuestro país no han vuelto a la competición sudamericana.

"Desde hace un año pedimos permiso, y tanto FIFA como CONCACAF nos lo negaron. Acá te dejamos una nota, en la que se dan detalles del tema. No es que no queramos, es que NO PODEMOS. Pertenecemos a CONCACAF, no a CONMEBOL", se lee en la publicación de la Liga MX.

Recordemos que la última vez que la Liga MX participó en la Copa CONMEBOL Libertadores fue en el año 2016, cuando Pumas, Toluca y Puebla tuvieron actividad en el certamen sudamericano.

¿Por qué Copa América sí y Libertadores no?

A pesar de que la duda fue respondida, los cibernautas comenzaron a cuestionar por qué si se juega Copa América, como se hará en este 2024, y no se puede regresar a Copa Libertadores, entendiendo que ambas competiciones pertenecen a la Confederación del Cono Sur.

Ante el cuestionamiento, las redes sociales de la Liga MX confirmaron que, a pesar de no se parte de CONMEBOL, la Copa América es un torneo que se ha venido organizando entre Sudamérica y Concacaf, por lo que México puede participar en las ediciones que la confederación del caribe, norte y Centroamérica esté inmiscuida.

