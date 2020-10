César Arturo Ramos, 'congelado' en Jornada 15 tras polémica con Piojo Herrera

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos correspondientes a la Jornada 15 del Guardianes 2020, donde destaca que César Arturo Ramos fue castigado y no tendrá activado este fin de semana.

Luego de la discusión que el silbante sostuvo con Miguel Herrera al final del partido entre León y América, donde se alcanzó a escuchar con claridad que el árbitro ironizó con la Final que perdieron las Águilas con Rayados en tanda de penales.

“Yo tomé la determinación, no él, tu te equivocaste en tu planteamiento, es lo mismo. Yo no tiré penales, yo no rematé a gol, yo no la puse en la fila 80, perdóname”, afirmó el nazareno.

En el rol arbitral de esta semana destaca que al América vs Atlas tendrá como ingrediente a Renato Ibarra en contra de su exequipo, mientras que Erik Yair Miranda será el central del Chivas contra Cruz Azul, el que sin duda es el partido ma relevante de esta fecha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER LA JORNADA 15 DEL GUARDIANES 2020