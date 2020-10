César Ramos a Miguel Herrera: 'Yo no tiré penales, yo no la puse en la fila 80'

Al término del partido entre León y América, Miguel Herrera y el árbitro César Arturo Ramos se reencontraron, luego de la Final del Torneo Apertura 2019, entre América y Rayados en el Estadio Azteca, donde el silbante decidió no utilizar el VAR en una acción determinante en la que las Águilas pedían penal de Leonel Vangioni sobre Guido Rodríguez, por lo que el ‘Piojo’ y Ramos no evitaron recordar aquel momento.

Y es que el timonel americanista fue amonestado al minuto 85, según el árbitro central, por reclamar, y a partir de ahí, fue que ambos personajes se hicieron de palabras: “Yo no estaba reclamando, estaba pidiendo que tiraran la pelota rápido y vienes y me amonestas”, dijo Herrera.

OJO. Miguel Herrera y César Ramos al TERMINAR el partido en Aguascalientes.#JugandoClaro ¡COMENZAMOS!

A lo que el silbante respondió: “Te la pasas manoteando todo el partido; respeto. Protestaste, Miguel por favor”.

Siguieron el diálogo y de repente se escuchó de César Ramos: “Yo tomé la determinación, no él, tu te equivocaste en tu planteamiento, es lo mismo. Yo no tiré penales, yo no rematé a gol, yo no la puse en la fila 80, perdóname”.

