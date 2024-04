Chelito Delgado: 'Hoy, la Liga MX es el trampolín a Europa'

Al ritmo de cumbia villera. César Delgado tendrá un partido homenaje y contará con la presencia de varias figuras de Cruz Azul. Por su parte, Chelito hizo hincapié en que México es un trampolín para los futbolistas para poder llegar a Europa.

“A mí me encanta ver a jugadores llegar a Europa, me tocó a mí, y hoy el trampolín es México para ir a Europa, ha pasado, muchos futbolistas argentinos, llegan acá y se fueron al Viejo Continente, que siga pasando, y que le pase al mexicano también, sabemos que no es fácil, los mexicanos tienen calidad y futuro”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, el jugador argentino señaló que en México siempre lo reciben como en casa, tanto él y su familia se sienten felices de regresar al país azteca.

“Es un gran honor, una gran alegría, mi familia está en México, están felices de estar acá, un país donde nos arropan mucho, agradecido, siempre me tratan de maravilla, me hacen sentir un mexicano más”, declaró.

A su vez, argumentó que “La Última Cumbia” la disfrutará en compañía de entrañables amigos y compañeros que hizo en La Máquina Celeste. Entre ellos: Yosgart Gutiérrez, Melvin Brown, Julio César Domínguez, César Villaluz, Gerardo Lugo, Alan Bello, Rogelio Chávez, 'Vitola' Gutiérrez, entre otros.

También compartió que los aficionados cementeros se le acercaban de niños y ahora ya cuentan con 30 años, incluso dijo que ahora se tatúan su autógrafo.

