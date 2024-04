Antonio Sancho niega haber estado enterado del láser de Nahuel Guzmán en el Clásico Regio

Este martes, después de toda la polémica generada por el caso de Nahuel Guzmán y el láser en el Estadio de los Rayados de Monterrey, Antonio Sancho salió a aclarar la situación luego de las declaraciones que su contraparte, Tato Noriega, hiciera durante los días posteriores al partido en 'El Gigante de Acero'.

Sancho ofreció una pequeña aclaración donde expresó su postura sobre lo ocurrido, aclarando que la institución no está de acuerdo con lo sucedido con Nahuel, confirma que habrá una sanción interna, además de aclarar lo que 'ocurrió' en los vestidores después del Clásico Regio.

La postura de Sancho sobre lo acontecido con el @PatonGuzman y lo declarado por el "Tato". pic.twitter.com/PDJBeerjfN — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 16, 2024

"Vi que ayer fui muy mencionado, yo voy a dar mi punto, Nahuel está muy arrepentido, él ya lo manifestó, nosotros no estamos de acuerdo con lo que sucedió y habrá una sanción interna, se me hace una falta de respeto que se insinúe que nosotros, pues sabíamos, conocíamos o estábamos detrás de esto referente a lo que pasó en vestidores, todos sabemos como es esto, no pasó nada, son cosas de futbol y se quedan en la cancha", comentó Antonio Sancho.

Además de esto, Sancho cerró su participación asegurando que a ellos lo que les interesa es hacer equipos, tanto en varonil como en Femenil, que sean capaces de competir para poder ganar títulos.

