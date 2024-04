Tato Noriega sobre Nahuel en el Clásico Regio: "Muy grave; el castigo debe de ser congruente"

A pesar de haber vivido un Clásico Regio emocionante con un empate a tres goles, el tema principal ha sido lo hecho por Nahuel Guzmán. Ante esto, 'Tato' Noriega, presidente deportivo de Rayados de Monterrey, exigió una sanción congruente en contra del portero de Tigres.

En la transmisión de este martes de RÉCORD+, Noriega señaló que él sí considera algo muy grave lo hecho por el arquero argentino. 'Tato' comentó que ante lo sucedido, la Liga MX debe marcar un antecedente, pues es inimaginable que esto pase en ligas como la Premier League, etc.

Y es que Nahuel, al haber apuntado a Esteban Andrada con un láser, puso en peligro la vista del arquero de Rayados. Ante esto, Noriega señaló que este acto no puede quedar impune y más allá de ser una 'guerra de directivas', es un tema que debe ser sancionado con congruencia.

"El hecho desafortunado que se presentó es un tema que a nosotros nos deja muy preocupados por como se dan los hechos. Es un acto premeditado, planeado, siendo el artefacto un objeto que pudiera hacer daño, nos parece sumamente delicado, muy grave, hemos levantado un reporte para que se sancione con la gravedad que nosotros creemos que tiene", declaró.

Al ser cuestionado sobre que sanción merecería Nahuel, el presidente deportivo de Monterrey recalcó que él no puede establecer algún castigo, sin embargo, considera que sí se debe de marcar un antecedente, pues esto no es una buena imágen para la Liga MX.

"Yo no puedo ser juez y parte. No puedo determinar cuál es el castigo, lo que sí tengo muy claro es que como liga no podemos dar esa imagen, es inimaginable. Yo sí creo que es delicado, grave y, por lo tanto, la sanción tendrá que ser congruente con lo sucedido, es una lastima que habiendo sido un partido espectacular tenemos que hablar de esto", agregó.

