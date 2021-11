Fallece árbitro de Liga MX, designado para el Mazatlán vs Chivas Sub 18

Triste noticia.

En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs chivas.

En paz descanse, pronta resignación a su familia. pic.twitter.com/CJMLMUezTE

November 5, 2021