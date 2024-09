Gonzalo Pineda no descarta dirigir en la Liga MX, pero no piensa en Pumas por ahora

Tras salir del Atlanta United, el entrenador mexicano Gonzalo Pineda está abierto a cualquier posibilidad para dirigir y no hace caso a rumores que lo vinculan a equipos de la Liga MX.

En una plática con RÉCORD, el exjugador y ahora director técnico reconoció que después de su paso por la MLS, se sigue preparando para llegar a un proyecto sólido.

“Depende el proyecto sobre todo, si hay algo que me interesa mucho es, tomar un proyecto que sea interesante, que tenga todos los elementos para hacer un gran trabajo, estoy abierto a cualquier posibilidad”, dijo Gonzalo Pineda.

A su vez, platicó que junto con su cuerpo técnico auxiliar están analizando su estilo de juego y se siguen preparando para el futuro. “Estoy preparándome tomando cursos, viendo mucho futbol, trabajando mucho en mi estilo de juego, junto con Diego De la Torre, mi auxiliar, estamos trabajando mucho, estoy programando viajes en Europa”, señaló.

Al ser cuestionado sobre los rumores que lo colocan en el radar del Club Pumas, Gonzalo respondió que a él siempre le gusta respetar al entrenador en turno y solo son suposiciones de los medios de comunicación.

“No sé de dónde salen esos rumores, no tengo conocimiento, y normalmente no filtro esa información a los medios, si me contactan nunca lo digo, no me gusta poner leña en el fuego, porque se hace una presión muy mediática y a mí me gusta ser muy respetuoso del entrenador en curso, porque hay un entrenador que hay que respetarlo, lo segundo es una suposición y no quisiera tocar el tema”, finalizó.

