Hans Westerhof: 'No dije que a los mexicanos no les guste trabajar, sólo a los futbolistas'

Hace algunas semanas, el exdirector técnico de Chivas, Hans Westerhof, refirió en entrevista con ESPN que a los jugadores mexicanos no le gusta trabajar ni ser exigido.

Ante lo dicho por el holandés, Hugo Sánchez respondió: "los mexicanos somos los que más trabajamos en el mundo. Si no lo creen que vayan a Estados Unidos y si hay quienes trabajan doble o triple son los mexicanos", lo que provocó la aclaración de Westerhof.

"Quiero contestar a Hugo Sánchez, vi la transmisión del programa (Futbol Picante). Nunca dije que a los mexicanos no les gusta trabajar, al contrario, sólo hablé de los futbolistas de México, que es una gran diferencia", señaló Westerhof.

"Cuando hablas con Guardado, o ‘Chicharito’, o Herrera, o ‘Guti’, todos dicen que en Europa entrenan más, entrenan más intenso, entrenan más específico. Esto no es solamente mi idea, es lo que pasa, pero yo sé que los mexicanos trabajan mucho, más duro, seguro", agregó.

El exentrenador del Rebaño Sagrado también reveló que el futbolista nacional busca hacer pausas durante el entrenamiento.

"No hablé de los mexicanos, me encantan los mexicanos, pero solamente quiero decir que la diferencia en México y en Europa… es diferente; también es diferente por el clima, porque con nosotros es más intenso. No ponemos pausa nunca, pausa para tomar agua (relajarse, descansar, respirar) lo cual es normal en México", refirió Hans Westerhof.

