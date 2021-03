Ricardo Peláez: 'Si pudiera elegir jugadores del América me llevaría a Córdova y Martín'

Previo al Clásico Nacional que se disputará en el marco de la Jornada 11 entre Chivas y Águilas, el director deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez, reveló quienes son los jugadores del rival que más le agradan.

"América tiene muy buenos jugadores, conozco a (Sebastián) Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale a Necaxa. A Henry Martín me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y en Tijuana y preguntamos por él estando en América, por supuesto, esos dos me llaman mucho la atención como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel, si tuviera que escoger sería uno de esos dos", confesó Peláez Linares en entrevista con Marca Claro, donde además aseguró que en el partido ante las Águilas se juegan algo más que tres puntos.

"Representa mucho este partido, no en puntaje, como cualquiera diría: 'son tres puntos', pero no son tres puntos, hay una historia, hay una afición que está esperando con mucho ánimo el que su equipo pueda vencer, pueda salir ganador, hay mucha rivalidad, hay historia, hay muchos factores que lo hacen diferente", subrayó.

De igual forma, Peláez negó que el puesto de Víctor Manuel Vucetich como técnico rojiblanco esté en peligro a pesar de los resultados recientes.

"No, para nada, también hay que reconocer que no hemos tenido los resultados esperados, esa es la realidad, tuvimos un muy mal inicio, si bien es cierto que el equipo trae una racha sin perder, también tiene una racha sin ganar. Los balances deben hacerse al final, entonces vamos a esperar, tenemos que mejorar en esta segunda parte el torneo, en eso estamos trabajando, pero no ha estado en ningún momento en duda la continuidad del técnico", aseguró el directivo.

