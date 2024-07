El más reciente fracaso de la Selección Mexicana, eliminada en la primera ronda de la Copa América 2024, ha encendido las alarmas entre algunos de los referentes del pasado. Uno de ellos es Jorge Campos, quien en entrevista con FOX Sports México, señaló diversas problemáticas que aquejan al balompié azteca.

Para 'El Brody', la sobrepoblación de futbolistas extranjeros en la Liga MX es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de talentos mexicanos. Campos afirmó que la gran cantidad de jugadores foráneos está bloqueando la salida de nuevos elementos nacionales, lo cual considera perjudicial para el futuro del futbol en México.

"No me gusta que haya muchos extranjeros, porque no le dan oportunidad a los chavos. Eso creo yo que ha venido afectando al futbol mexicano, a los jóvenes y a la Selección y es por eso que a veces comento (que es) ‘la Liga de extranjeros’, porque son muchos", comentó Campos.

Campos, aseguró que debería existir cierta urgencia para tomar medidas drásticas con el afán de recuperar el protagonismo del talento local en la Liga MX. Su llamado a la reflexión y a la acción resuena fuerte tras la temprana eliminación del Tri en un torneo de gran relevancia como la Copa América.

“Nosotros no tenemos el poder para cambiarlo, podemos comentarlo, podemos decirlo, nos hemos cansado, generaciones atrás lo han dicho. Tienen la asociación (de jugadores), pero no lo aplican, entonces yo creo que vamos a seguir igual o va a ser peor en un futuro, tristemente nos estamos acabando nuestro futbol, en un futuro es lo que van a ver y esa gente no va a estar”, finalizó.

