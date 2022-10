Juan Carlos Osorio: Recomendó a directivos que vendieran a Pizarro a Europa y no a Rayados

Juan Carlos Osorio fue foco de críticas en su proceso luego de dejar fuera del Mundial de Rusia 2018 a Rodolfo Pizarro, quien venía de hacer una gran temporada con el Rebaño donde incluso se coronaron Campeones de la Concachampions.

Sin embargo, el tema entre la relación del entrenador y del futbolista de Rayados sigue dando de qué hablar, pues ahora el colombiano reveló en ESPN que recomendó que vendieran al mexicano al Viejo Continente, no obstante, le pidieron que no se entrometiera.

"Yo les dije, y me acuerdo con quién hablé pero prefiero no decirlo, no vendan a Pizarro acá (Monterrey), sino al extranjero, así sea por la mitad de dinero, pero que juegue allá. Yo hice lo más que pude, porque hasta allá no puedo llegar, porque la respuesta fue: 'Usted no se meta en nuestros negocios'", explicó.

Asimismo, Osorio reveló que el mayor inconveniente del futbolista mexicano es no salirse de su zona de confort, pues indicó que prefiere permanecer en la Liga MX por el sueldo que reciben.

"El mayor inconveniente es que muchos jugadores prefieren quedarse en México, jugar en la liga mexicana porque ganan muy bien, en vez de decir: 'No, yo me voy al extranjero'. Y ojalá que los muchachos no me vayan a malinterpretar, estoy hablando de cómo se puede solucionar", sentenció.

