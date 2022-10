Pumas: Ariel Holan, en el radar de los universitarios para llegar al banquillo

Pumas sigue en busca de un nuevo entrenador luego de la salida de Andrés Lillini tras estar dos años al frente del Primer Equipo. Ricardo 'Tuca' Ferretti es el principal candidato de la directiva para ocupar el puesto, sin embargo, en las últimas horas han entrado en el radar otros técnicos.

De acuerdo con el colaborador de RÉCORD, David Medrano, uno de ellos es un viejo conocido del futbol mexicano. Se trata de Ariel Holan, quien actualmente es el director técnico de la U Católica de Chile.

El sudamericano dirigió hace un par de torneos al León, equipo con el que llegó a una Final, la cual perdieron ante el Atlas. En el Clausura 2022 fue destituido luego de registrar malos resultados, dejando afuera del Repechaje a La Fiera.

Ariel Holan entrá en el radar de Pumas. El argentino dirige a la U Católica de Chile. — david medrano felix (@medranoazteca) October 19, 2022

Actualmente se encuentra viviendo su segunda etapa con 'Los Cruzados'. En la Liga Chilena ha sumado buenos números, pues registra siete victorias, cuatro empates y solamente tres derrotas en 14 partidos dirigidos, según cifras del portal especializado Transfermarkt.

No obstante, en la Copa Sudamericana no le fue nada bien, pues fue eliminado por el Sao Paulo en Octavos de Final y en la Copa de Chile también cayó, pues no pudo ganarle a la U de Chile en los Cuartos de Final.

