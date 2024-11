Juan Reynoso desea regresar a la Liga MX: "Espero una oportunidad para pelear en los primeros planos"

El estratega peruano Juan Reynoso, quien hizo historia al llevar a Cruz Azul al campeonato tras años de espera, expresó su firme deseo de regresar al futbol mexicano, donde hizo historia con el equipo celeste. En entrevista con Los Informantes, Reynoso compartió su ilusión por regresar a dirigir en la Liga MX, a pesar de que aún no ha concretado ninguna oferta.

“Estoy ilusionado, esperando opciones. Estoy pendiente del futbol mexicano, de la MLS, de los mercados que están próximos. Dios quiera se dé, pero esperando pacientemente con la ilusión de volver a tener una oportunidad en un proyecto para pelear en los primeros planos", comentó el técnico.

Aunque ha recibido acercamientos de clubes mexicanos, Reynoso se mantuvo reservado sobre los detalles. "He tenido llamadas de equipos mexicanos, pero no voy a decir nombres porque hay gente que ya está en los clubes, otros por llegar. No sería elegante de mi parte hablar de eso", explicó.

El entrenador también reconoció lo que extraña de su tiempo en la Liga MX, particularmente la intensidad de la competencia. "Uno extraña estar en la adrenalina de la liguilla, de los estadios llenos, de la curiosidad y el morbo que invade la semana. Se extraña, somos medio masoquistas. Uno convive con esa presión", señaló Reynoso.

