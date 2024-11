Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 17 del Apertura 2024?

Este viernes comienza la Jornada 17 del Apertura 2024, la última del torneo, y la cual definirá los cruces de Play-In y los seis clasificados directos a Liguilla.

Cruz Azul, Tigres y Toluca son los únicos que cuentan con un boleto ya asegurado para la Fiesta Grande, pero las posiciones por detrás de ellos aún pueden sufrir muchos cambios.

Pumas y América dependen de sí mismos para avanzar directamente, aunque ambos tendrán duras pruebas, ante Mazatlán y los Diablos, respectivamente.

Detrás de ellos vienen Chivas, San Luis y Xolos, que aún mantienen la esperanza de sortear el Play-In, aunque tendrán que estar a la espera de otros resultados.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 17 del Apertura 2024?

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

Querétaro vs Santos 19:00hrs Caliente TV

Mazatlán vs Pumas 21:00hrs VIX Premium, Fox Sports y Azteca 7

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

Chivas vs A. San Luis 17:05hrs Prime Video

Pachuca vs FC Juárez 19:00hrs VIX Premium y Fox Sports

Toluca vs América 19:00hrs VIX Premium, TUDN y Canal 5

Cruz Azul vs Tigres 21:05hrs VIX Premium, TUDN y Canal 5

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

Necaxa vs Atlas 17:05hrs VIX Premium y TUDN

Monterrey vs León 19:05hrs VIX Premium y TUDN

Tijuana vs Puebla 20:10hrs Caliente TV

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡CON DEDICATORIA! EFRAÍN ÁLVAREZ CELEBRA SU GOL CON RECADITO AL AMÉRICA