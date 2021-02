Liga MX: Casos de 'alineaciones indebidas' no suelen proceder en México

El tema de las alineaciones indebidas en la Liga MX no es algo nuevo, si bien son aislados los casos que se tienen registrados, todos ellos cuentan con el común denominador de no haber procedido, tal y como sucederá en este nuevo caso entre América y Atlas.

Uno de los casos más sonados hasta ahora ocurrió en el torneo Clausura 2013 cuando Cruz Azul registró en la cédula a Alan Vidal, quien no salió al banquillo, y fue Jesús Lara el que estuvo con los jugadores suplentes; Toluca perdió aquel parido 0-2 y protestaron dicha situación, sin embargo, la Comisión Disciplinaria determinó que no había elementos para señalar una alineación indebida.

Otro caso en donde también estuvo involucrado el conjunto de Coapa fue en 2018 cuando las Águilas estuvieron a nada de alinear a Gerson Torres, un elemento de la Sub 20 que solamente había sido registrado en esa categoría y no en el primer equipo, no obstante, recibieron la notificación a tiempo y al final quien vio actividad fue Carlos Rosel.

Los equipos de la Femenil no se quedan atrás. Puebla y Rayados protagonizaron una situación similar cuando el conjunto de La Franja alineó a una jugadora de 14 años, siendo 15 la edad mínima para hacerlo, al final las poblanas perdieron el partido en la cancha y no hubo necesidad por parte de las regiomontanas de buscar los tres puntos en la mesa por alineación indebida.

