América: Tranquilidad en Coapa pese a la investigación en el 'caso Viñas'

Después de que se confirmó que se abrió una investigación por la supuesta alineación indebida de América en contra de Atlas, RÉCORD pudo confirmar con algunas fuentes al interior del club azulcrema que existe calma considerando que Federico Viñas en ningún momento participó y/o influyó en el desarrollo del partido.

“Viñas no infringió el reglamento, no participó, no intervino en el resultado. No puede considerarse como alineación indebida, debido a que no tuvo participación de ningún tipo en el juego”, confirmó una fuente cercana y con conocimiento de los hechos.

Esto coincide plenamente con lo que algunos expertos (exárbitros) en el tema señalaron desde anoche asegurando que la presencia del uruguayo en la banca no se considera una falta al reglamento o alineación indebida y es más una distracción de supervisión por parte del Comisario y el Cuarto Árbitro.

Por ahora, la investigación se desarrolla y será en los próximos días cuando la Comisión Disciplinaria indiquen el veredicto final una vez recopiladas las pruebas y conociendo lo dicho por el cuerpo arbitral.