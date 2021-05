Liga MX: Guardianes 2021 registró 312 mil personas de asistencia total en 13 estadios

La pandemia de Covid-19 solo permitió que 45 partidos del Guardianes 2021 pudieran contar con la presencia de espectadores, por lo que el número total de asistentes a los estadios estuvo reducido a 312 mil 571 personas en total a lo largo del torneo.

De los 18 clubes de la Liga MX, únicamente 13 pudieron abrir las puertas a sus aficionados, siempre y cuando cumplieran con el visto bueno de las autoridades de salud de cada entidad, así como con el semáforo epidemiológico como mínimo en amarillo.

Bajo estas condiciones, los únicos inmuebles que pudieron recibir espectadores fueron: Estadio Mazatlán (Mazatlan FC), Victoria (Necaxa), Olímpico Benito Juárez (FC Juárez), TSM (Santos), Hidalgo (Pachuca), Akron (Chivas), Jalisco (Atlas), Nou Camp (Léon), Alfonso Lastras (Atlético San Luis), BBVA (Rayados), Universitario (Tigres), Cuauhtémoc (Puebla), y Corregidora (Quéretaro).

La Liga MX informó que de momento se prevé que cuatro partidos de la Fase de Reclasificación se realicen con espectadores siendo estos: Atlas vs Tigres (Estadio Jalisco), Santos vs Querétaro (TSM), León vs Toluca (Nou Camp) y Pachuca vs Chivas (Estadio Hidalgo).

Desde el pasado 1 de octubre del 2020, la Liga MX presentó un protocolo de Retorno de los Aficionados a los Estadios, el cual se ha trabajado de cerca con las autoridades sanitarias del país y se ha revisado y mejorado constantemente con el fin de garantizar el riego de contagio.

