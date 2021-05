Pablo Aguilar: 'Quiero seguir en Cruz Azul, debemos seguir unidos como grupo'

De cara al partido de Vuelta de la Concachampions ante el Toronto F. C., así como a la recta final del Torneo Guard1anes 2021, el defensa Pablo Aguilar aseguró que aún no piensa en su retiro futbolístico luego de portar varios años la casaca celeste.

"Quiero seguir en Cruz Azul todavía debemos seguir unidos como grupo confiamos en lo que podíamos hacer, sabíamos que podríamos conseguir cosas importantes en este Torneo (Concachampions) solo queda demostrarlo en la Liguilla", expresó el paraguayo.

Respecto a los días de descanso que tendrá Cruz Azul mientras se juega el Repechaje de la Liga MX, Aguilar declaró que son días que aprovecharán para mantenerse en ritmo de cara a la Liguilla y llegar de la mejor manera y tomarlo todo con seriedad.

"Parar como 10 días te, saca el ritmo, pero creo que tenemos este partido de Vuelta que es muy importante para nosotros porque tenemos que sellar la clasificación que es un objetivo que tenemos también y de paso también sirve para estar en ritmo porque ya sería como una semana normal porque la otra semana sería prácticamente la Liguilla", señaló.

Del mismo modo, el jugador celeste comentó que no deberán caer en excesos de confianza por el hecho de que jugarán en casa y mucho menos por la ventaja que tomaron ante Toronto F. C.

"Lo afrontaremos con la mayor seriedad posible para poder lograr el objetivo, no debemos relajarnos porque sería un factor encontrá para nosotros, no debemos darles espacio para no complicarnos y no estamos para esas cosas", declaró.

