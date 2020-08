Liga MX: James Rodríguez no descartó llegar a jugar en el futbol mexicano

La última temporada para James Rodríguez no ha sido la mejor en su carrera pues gozó de poco protagonismo en el Real Madrid de Zidane. Ahora el colombiano se plantea una salida de Valdebebas y al ser cuestionado si México podría llegar a ser una opción algún día, el centrocampista respondió de manera positiva.

En plática con Daniel Habif James no cerró las puertas al futbol mexicano, y aunque por el momento su destino pinto rumbo a una gran liga de Europa, en algunos años no le diría que no a la Liga MX.

"Hay que escuchar, ¿por qué no? Yo nunca digo que no ha nada. Dios nunca sabe. México tiene mucha adquisición, muchas cosas buenas. Hay mucha plata. Yo nunca digo nunca porque uno nuca sabe, el futbol cambia mucho en tres cuatro años", dijo en entrevista con Daniel Habif.

Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Munich han sido algunos de los equipos del colombiano en su trayectoria. Clubes de jerarquía. Por lo que soñar en llegar a verle en algún equipo como América y Tigres podría ser una realidad en un futuro.

