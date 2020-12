Madre de víctima de Joao Maleck: 'Rebasaron el límite del cinismo'

Tras pagar una fianza de 3 millones de pesos, Joao Maleck salió en libertad del penal de Puente Grande en Jalisco tras ser acusado por la muerte de Alejando Castro y María Fernanda Peña en accidente automovilístico.

Pero la madre de María Fernanda, la señora Martha Álvarez-Ugena, emitió un comunicado de prensa en el que lamentó el actuar de la justicia en el caso del futbolista.

"Ya bastaaaa!! Ya rebasaron el límite del cinismo. Joao Maleck, ¿Cómo tienes el descaro de decir ante las cámaras que vas a ser un ejemplo para muchos? Yo no creo que un asesino cobarde, mentiroso y que no tuvo el valor para asumir la consecuencia de haber matado a dos personas por manejar en estado de ebriedad y rebasando los 188 km/h sea un ejemplo para nadie", se leyó en el comunicado.

Además, la madre de la víctima condenó que la fianza que pagó Maleck no servirá para reparar el daño causado por la muerte de su hija.

"(Joao) Tienes el derecho de tener una segunda oportunidad ¿Y quién le va a dar una segunda oportunidad a mi hija María Fernanda? Regrésame a mi hija con vida, esa sería la única de reparar el daño. No como pretenden ustedes y su mierda de "justicia" otorgando un dinero sucio que no me hace falta (...) nunca la vida de mi hija va a tener precio", aseguró la señora Álvarez-Ugena.

