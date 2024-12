'Pollo' Briseño revela haber rechazado al Real Madrid

Antonio “Pollo” Briseño, actual jugador de los Diablos Rojos del Toluca, sorprendió al revelar que tuvo la oportunidad de unirse a las filas del Real Madrid Castilla tras coronarse campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en 2011. Sin embargo, el defensor mexicano decidió rechazar la oferta, marcando un punto clave en su trayectoria futbolística.

En una entrevista para el podcast El RePortero de Yosgart Gutiérrez, Briseño explicó que, tras el Mundial Sub-17, el Real Madrid mostró interés en ficharlo para su equipo filial. Sin embargo, optó por quedarse en México y firmar un contrato de tres años con Atlas, equipo de Primera División, influenciado por el consejo de su padre y por las circunstancias del futbol nacional de aquel entonces.

Salió Campeón del Mundo | MEXSPORT

“Me llegó una oferta del Real Madrid Castilla, pero al darme cuenta de que no era Primera División, me decidí por otra opción. Mi papá me dijo: ‘¿Cómo vas a ir a Segunda?’ y yo, desubicado, no sabía ni qué hacer. Quería jugar en Primera”, comentó Briseño.

Debutó con Atlas | MEXSPORT

El jugador también destacó la falta de asesoramiento que tuvo en ese momento, admitiendo que, si hubiera contado con alguien que lo orientara, probablemente habría aceptado la oferta del club español.

“Si yo hubiera tenido a alguien que me explicara mejor, quizá habría tomado la oportunidad. Pero en ese tiempo existía el pacto de caballeros, y si no firmabas, te bloqueaban para ir a Selección o para otros equipos”, señaló.

Tuvo mal asesoramiento | MEXSPORT

