rafael-carioca-dijo-que-la-liga-mx-es-mejor-que-el-brasileirao

La Liga MX últimamente ha pasado por muchas críticas. La actualidad de la Selección Mexicana, que no haya ascenso ni descenso, el formato de liguilla con 12 equipos, la cantidad de extranjeros, entre otros, son razones para que los “expertos” digan que el fútbol mexicano no es de buen nivel.

Sin embargo, Rafael Carioca, mediocampista brasileño de los Tigres, comparó la Liga MX con el Brasileirao, liga de fútbol de Brasil, y afirmó que en México hay mejor nivel en las competiciones locales que en el país sudamericano.

En una entrevista para Futbol Picante, Carioca señaló que en el Mundial de Clubes, la prensa brasileña demeritó a Tigres y creían que Palmeiras jugaría la Final contra el Bayern München; sin embargo, los actuales campeones de la Liga MX vencieron a Palmeiras y llegaron a la última instancia, donde perdieron contra los bávaros.

“Es muy competitivo. Yo soy brasileño y acompaño mucho al futbol de mi país y el futbol mexicano no pierde con el brasileño. Eso pasó en el Mundial de Clubes, la prensa brasileña veía a Palmeiras jugando con el Bayern, demeritándonos a nosotros y les ganamos. Para mi el futbol mexicano está igual o incluso un poquito más arriba que el brasileño”, declaró Carioca.

De igual forma, Rafael comentó que su compatriota, Lucas Moura, le pidió referencias sobre como se vive en México, como es el campeonato y como es la ciudad de Monterrey, esto a que el exfutbolista del Tottenham tenía una oferta de Rayados.

“Lucas Moura me mandó un mensaje para venir a Rayados. No sé si va a venir o no, pero me mandó un mensaje preguntándome como era la ciudad y como era el campeonato y respondí super bien. En México se paga bien, y jugadores como él, que ganan mucho, aquí si se los pueden pagar”, sentenció el jugador de Tigres.

