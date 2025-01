Ramón Ramírez carga contra Liga MX: "La MLS tiene mejores cimientos"

Ramón Ramírez una figura del futbol mexicano, apuntó los contrastes que hay entre la Liga MX y la MLS, recalcando que en el balompié de Estados Unidos hay mejores aspectos.

Ramírez destacó las estructuras de la liga de Estados Unidos, algo que en México no existen todavía.

IMAGO7

“Yo creo que tiene mejores cimientos. La MLS allá la manejan como una verdadera empresa y todo lo saben acomodar en su lugar. Por ejemplo ¿cuántos años tiene la liga mexicana? Todavía no tenemos un sindicato de futbolistas. Allá para formar la MLS tuvieron que formar el sindicato de jugadores”, comentó el exjugador durante una plática en el podcast La Capitana.

Asimismo, comentó sobre el modelo de negocio que tienen en la MLS: “La mayoría de los equipos trabaja con números negros, casi ningún equipo trabaja con números rojos. Financieramente, está muy bien la liga. Tienen una idea de exportar jugadores y de traer figuras para darle realce a su liga. No dejan de tomar en cuenta de la posibilidad de que sus jugadores emigren a otros países y regresen fortalecidos para la selección nacional”, agregó el exjugador de Chivas.

IMAGO7

Como principal diferencia, Ramón resaltó que en Estados Unidos ven un plan futbolístico a largo plazo, mientras que en México están "atrasados".

“En México estamos muy atrasados. No hemos generado esa grandeza en la exportación y no la promovemos. Los equipos trabajan en el día a día, no están acostumbrados al largo plazo. Ellos quieren resultados. En México estamos acostumbrados a trabajar con resultados inmediatos y la MLS siempre está pensando en el futuro. Han traído formadores europeos, asiáticos, sudamericanos… les han dado opciones para que el talento en Estados Unidos empiece a desarrollar esas condiciones físico atléticas pero con el talento deportivo”, finalizó.

IMAGO7

