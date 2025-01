Ramón Ramírez revela lo que frenó su llegada a Serie A: “El miedo me invadió”

El histórico Ramón Ramírez hizo una dura revelación que pudo haber cambiado la ruta de su carrera dentro del futbol y esto a nivel internacional y que hoy sigue recordando.

Ramíez con Santos Laguna l CRÉDITO X:ramon7ramirez

Exjugador de las Chivas, América y Santos Laguna fue preguntado sobre lo que le impidió dar el salto al futbol europeo el cual resaltó que lo hizo por tema psicológico.

“Yo en 1990 sin tener más de 30 partidos en Primera División, en una gira por Italia con la Selección Olímpica, un equipo italiano me invitó a que me quedará en Europa y no quise la verdad", resaltó en primera instancia para La Capitana.

“Me dio miedo, no me la creí, me dio miedo, porque en ese entonces la Liga Italiana era la mejor del mundo”, confirmó el exmediocampista.

Ramón Ramírez l CRÉDITO X:ramon7ramirez

Ramírez no se olvida que en ese momento había jugadores alto calibre: “Jugaban (en Serie A) Marco Van Basten, Rudd Gullit, Maradona, Frank Rijkaard, Roberto Baggio, yo decía ‘hace seis meses los veía en la TV cómo voy a venir a jugar con ellos’”.

“Entonces preferí venir a México y consolidar mi carrera para buscar una oportunidad y después ya fue más complicado”, mencionó.

